Сенцов перебуває на межі життя і смерті - Клімкін

Глава МЗС просить всіх небайдужих підтримати Сенцова і закликати Росію його звільнити.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зваявляє, що незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов, який з 14 травня голодує на знак протесту, перебуває на межі життя і смерті.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

«Сьогодні 89-день голодування Олега Сенцова, ув'язненого в РФ. Олег перебуває на межі життя і смерті. Кожного дня може статися непоправне. Як людина та громадянин України я прошу всіх підтримати Олега та вимагати від Росії звільнення Сенцова. Солідарність не має меж, а життя людини – має», - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі.

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14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Як запевнили у відомстві, йому призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується: у нього дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан катастрофічно поганий.

Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова у московський інститут або лікарню, де є спеціалісти з ендогенного харчування. Також Денісова попросила керівника адміністрації Путіна посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.

Український омбудсмен просить російську сторону якомога швидше розглянути звернення матері Сенцова про помилування сина.