Білий дім збирає підписи за звільнення Сенцова

Звернення повинно набрати 100 тисяч голосів до 8 вересня.

На сайті Білого дому збирають підписи за звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської в'язниці. Відповідна петиція з'явилася на сайті Білого дому 9 серпня.

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Про це повідомляє ZN.ua.

Звернення має набрати 100 тисяч голосів до 8 вересня. За два дні петицію до адміністрації США підписали 1283 людини.

"Європейський парламент вже звернувся до Володимира Путіна з проханням негайно звільнити Олега Сенцова та інших. Тепер настав час сказати своє слово Америці. Ми закликаємо наш уряд зайняти тверду позицію з цього питання і використовувати всі важелі, щоб вимагати негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політв'язнів в Росії", - йдеться в петиції.

Також зазначається, що на сьогодні в російських в'язницях перебувають 64 українських політв'язня.