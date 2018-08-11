Журналістка: Сенцов живий, у нього був багатогодинний консиліум лікарів

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Сьогодні у незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова був багатогодинний консиліум лікарів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Дмитро Дінзе з посиланням на російську журналістку Вікторію Івлєву.

«За повідомленням єпископа Григорія Григорій Міхнов-Вайтенко, який як і раніше перебуває в Лабитнангі, Олег живий. Сьогодні у нього був багатогодинний консиліум із запрошенням лікарів з місцевої лікарні. У суботу та неділю побачення за розпорядком колонії заборонені, але єпископ не втрачає надії потрапити до Олега на початку тижня, якщо за вихідні дні не станеться якогось неймовірного дива», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

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14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу запевнили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Як зазначили у відомстві, йому призначено і проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується: у нього дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан катастрофічно поганий.

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова попросила свою російську колегу Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова до московського інституту або лікарні, де є фахівці з ендогенного харчування. Також Денісова попросила керівника адміністрації Путіна сприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.