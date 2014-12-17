ГПУ: через долари між "кадировцями" і російськими найманцями виникають протистояння

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Останнім часом помічено досить значне переміщення техніки (бойовиків) саме у східних областях. І не у бік скупчення для якихось там тактичних дій. Ці дії мають хаотичний характер", - повідомив чиновник.

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Пояснити, що він мав на увазі, Карпунцов відмовився, зазначивши, що це секретна інформація.

Водночас він додав, що російські найманці, які воюють на сході України отримують винагороду за це у рублях, а "кадировці" – у доларах, через це між ними виникають протистояння.

При цьому екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив що, за його даними, чеченські бойовики в Україні отримують регулярні виплати по 1 тис. доларів.