Бойовики "ЛНР" забрали зброю і спецавтомобілі з двох відділень банку

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадія Москаля.

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У повідомленні говориться, що в Алчевську озброєні автоматами люди, які представилися міліцією "ЛНР", забрали з банку 10 пістолетів "ТТ", 3 - "Форт-17", один - Макарова й автомат Калашникова, а в Свердловську - 6 пістолетів Макарова, 2 пістолети "ТТ", 2 - "Форт-17", а також автомат Калашникова з патронами. Крім того, з гаража банківського відділення в Свердловську терористи забрали 3 броньованих спецавтомобілі "Форд-Транзит".

"Заволодіння зброєю і спецтехнікою зареєстровано в міліцейських підрозділах на контрольованій Україною території, однак зрозуміло, що повернути все найближчим часом не вдасться, - зазначає голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. - Викрадену зброю терористи, швидше за все, використають проти українських солдатів".