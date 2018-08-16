Одеське СІЗО планують перенести за межі міста

Мін'юст планує будівництво нової будівлі ізолятора і розраховує на участь приватних інвесторів у проекті.

Одеський слідчий ізолятор планують передислокувати за межі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі на брифінгу заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

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За його словами, проведення в СІЗО капітального ремонту потребує значних фінансових витрат, а в поверховому - немає сенсу. Проблема в тому, що комунікації дуже зношені, а будівля, яка є пам'яткою архітектури, потребує великих вкладень і не відповідає необхідним нормам для утримання підслідних.

У зв'язку з цим Мін'юст планує будівництво нової будівлі, і для отримання ділянки під зведення направлено відповідні листи меру Одеси Геннадію Трухановому і голові Одеської ОДА Максиму Степанову.

«Я написав листи на ім'я пана Труханова і пана Степанова з проханням виділити земельну ділянку під будівництво нового СІЗО», - зазначив Чернишов, додавши, що, згідно з чинним законодавством, ізолятор має бути не далі як 50 кілометрів від межі міста.

Чернишов також зазначив, що через проблеми з фінансуванням розраховує на участь приватних інвесторів. Передбачається, що на перенесення СІЗО, який зараз розташований на вулиці Люстдорфська дорога в Одесі, потрібно не менше 4 років.

«Якщо говорити про якісне, нове приміщення, яке відповідало б усім міжнародним стандартам, ми ставимо перед собою завдання про будівництво нових приміщень», - сказав Чернишов.

Як повідомив УНІАН представник Одеської ОДА, близько 10 років тому вже пропонувався проект перенесення виправних установ за межі Одеси. Зокрема, холдинг «Берег-Груп» (Одеса) хотів створити першу в Україні в'язницю за європейськими стандартами. Зокрема, планувалося, що виправні колонії №№ 14, 51 і 74 (дві чоловічі - суворого і посиленого режимів, жіноча - загального режиму і слідчий ізолятор тимчасового тримання), що дислокуються на Люстдорфській дорозі, переведуть на територію Любашівського або Ширяївського районів Одеської області. Загальна вартість проекту озвучувалася в розмірі 100 млн дол., інвесторами мали виступити «Берег-Груп» і Американський трастовий фонд. На місці колоній збиралися побудувати торгово-розважальний комплекс і житлові будинки.

Тоді проект викликав неоднозначну реакцію - навпроти виправних установ - велике кладовище, поруч з колоніями - великий парк, розбитий більш як 30 років тому на місці іншого кладовища - старого єврейського.

Довідка УНІАН. Одеський СІЗО (Тюремний замок) зведено в 1894 році, за типом пітерських «хрестів» - є пам'яткою архітектури.

Нагадаємо, в серпні минулого року в Одесі на території СІЗО зловмисник вбив і розчленував співробітницю ізолятора.