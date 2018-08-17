На Закарпатті поліція виявила схованку з марихуаною вартістю майже 40 мільйонів гривень (фото)

15:23, 17 серпня 2018
Суспільство
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Територія схованки була замаскована під господарське угіддя і охоронялася собаками / фото: Нацполіція

Співробітники Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області виявили великий тайник з наркотичними речовинами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Як йдеться в повідомленні, 16 серпня працівники поліції отримали оперативну інформацію про те, що на одній із земельних ділянок між селами Розівка та Холмок, що на Ужгородщині, можливо наявність наркотичних речовин.

фото: Нацполіція
фото: Нацполіція
фото: Нацполіція

На місце події виїхали поліцейські і з'ясували, що на зазначеній території, площею близько одного гектара, яка здавалася в оренду, розташовані спеціально обладнані крапельною системою поливу ділянки з кущами конопель.

«Крім того, в кількох покинутих господарських приміщеннях правоохоронці виявили стебла конопель, яка готувалася для розфасовки, а також суху наркотичну речовину, розфасовану у пакети та скляні банки для консервування. Територія була замаскована під господарське угіддя і охоронялася собаками», - додали у відділі комунікації.

Також правоохоронці виявили кілька камер відеоспостереження.

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Під час обшуку вилучено 130 кілограмів висушеної марихуани і 123 стебла розміром від 0,8 до 2,2 метра м. Згідно з попередньою оцінкою, вартість вилученого, за цінами «чорного ринку» становить близько 39 мільйонів гривень.

Особу власника фермерського господарства правоохоронці вже встановили. Ним виявився 51-річний житель Ужгородського району. Зловмисник затриманий, вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні вказаного кримінального злочину і обрання запобіжного заходу.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини. Попередня правова кваліфікація - частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

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Теги: #конопля