На Закарпатті поліція виявила схованку з марихуаною вартістю майже 40 мільйонів гривень (фото)

Під час обшуку вилучено 130 кілограмів марихуани. Власником плантації, на якій вирощували наркосировину, виявився 51-річний житель Ужгородського району.

Співробітники Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області виявили великий тайник з наркотичними речовинами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Як йдеться в повідомленні, 16 серпня працівники поліції отримали оперативну інформацію про те, що на одній із земельних ділянок між селами Розівка та Холмок, що на Ужгородщині, можливо наявність наркотичних речовин.

На місце події виїхали поліцейські і з'ясували, що на зазначеній території, площею близько одного гектара, яка здавалася в оренду, розташовані спеціально обладнані крапельною системою поливу ділянки з кущами конопель.

«Крім того, в кількох покинутих господарських приміщеннях правоохоронці виявили стебла конопель, яка готувалася для розфасовки, а також суху наркотичну речовину, розфасовану у пакети та скляні банки для консервування. Територія була замаскована під господарське угіддя і охоронялася собаками», - додали у відділі комунікації.

Також правоохоронці виявили кілька камер відеоспостереження.

Читайте такожУ Харківській області на кордоні з РФ затримали автомобіль з 14 кг наркотиків

Під час обшуку вилучено 130 кілограмів висушеної марихуани і 123 стебла розміром від 0,8 до 2,2 метра м. Згідно з попередньою оцінкою, вартість вилученого, за цінами «чорного ринку» становить близько 39 мільйонів гривень.

Особу власника фермерського господарства правоохоронці вже встановили. Ним виявився 51-річний житель Ужгородського району. Зловмисник затриманий, вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні вказаного кримінального злочину і обрання запобіжного заходу.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини. Попередня правова кваліфікація - частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).