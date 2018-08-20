У поліції повідомили, скільки проваджень відкрили за фактом стрілянини біля Харківської мерії

Поліцейські поїхали до міськради після повідомлення про обстріл невідомою особою автомобіля Skoda, в якому перебувало троє людей.

За фактом подій біля Харківської міськради, внаслідок яких загинув поліцейський і поранено охоронця, відкрито три кримінальні провадження.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех.

«На даний час слідством відкрито три кримінальні провадження. Перше кримінальне провадження - це спричинення або намагання спричинити смерть двом та більше особам. Також посягання на вбивство людей, які переміщувалися на автомобілі Skoda. І ст. 348 - посягання на життя працівника поліції», - сказав він.

За його словами, поліція вирушила до Харківської міськради після повідомлення про те, що поряд невідома особа обстріляла автомобіль Skoda, в результаті чого пошкоджено заднє крило транспортного засобу, а також автомобільний скат.

«Встановлено, що в автомобілі перебували дві дорослі людини та маленька дитина. Два екіпажі, які прибули на місце, побачили на пішохідній зоні зброю, стріляні гільзи, а також пошкоджені двері міської ради, в проході яких лежала одна особа, тяжко поранена. На першому поверсі була людина зі зброєю в руках», - повідомив Бех.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули на виклик, побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульних. Внаслідок стрілянини було поранено поліцейського. Патрульні знешкодили нападника. Поліцейський, який дістав травми внаслідок стрілянини, помер у лікарні. Охоронця прооперували, його стан тяжкий.

Повідомлялося, що за фактом стрілянини відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 і ст. 348 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"; "посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця").

Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що у зловмисника виявили два пістолета - сигнальний та «Байкал», які перероблені під стрільбу бойовими патронами. Особу нападника поки що не встановлено - на вигляд йому 30-35 років, має спортивну статуру. Правоохоронці вивчають кілька версій причин нападу. Одна з них - напад спровоковано діями міської влади щодо застреленого нападника або членів його сім'ї. Інша версія стосується можливих психічних відхилень, посилених вживанням алкоголю або наркотиків. Третя версія - хуліганство.

У поліції повідомили, що експертиза встановила, що нападник під час скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння.