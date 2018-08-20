Нападник на Харківську міськраду розстріляв ще й авто з дитиною

В ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину.

Чоловік, який влаштував стрілянину у мерії Харкова, також стріляв у легковик Škoda з дитиною.

Про це на брифінгу в Харкові повідомив начальник поліції Харківської області Олег Бех, передає телеканал «112 Україна».

"Чоловік стріляв у двері міськради. Він повернувся до зазначеного транспортного засобу і почав кричати, щоб вони поїхали. Машина чекала зеленого світла світлофора. Нападник почав стрілянину по машині, люди намагалися поїхати і стали за перехрестям, оскільки пошкодили колесо. Встановлено, що в автомобілі, по якому стріляв нападник, було двоє дорослих і дитина", – зазначив Бех.

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Наголошується, що наразі відкрито три кримінальні провадження.

"Стаття 348 - вбивство працівника правоохоронного органу. Замах на вбивство двох і більше (правоохоронців) - 2 ч. ст. 115 КК і ч 2. ст. 115 - щодо пострілів по автомобілю Škoda", – додав Бех.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули на виклик, побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульних. Внаслідок стрілянини було поранено поліцейського. Патрульні знешкодили нападника, особа якого встановлюється. Поліцейський, який дістав травми внаслідок стрілянини, помер у лікарні. Охоронця прооперували, його стан тяжкий.

Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що у зловмисника виявили два пістолета - сигнальний та «Байкал», які перероблені під стрільбу бойовими патронами. Особу нападника поки що не встановлено - на вигляд йому 30-35 років, має спортивну статуру. Правоохоронці вивчають кілька версій причин нападу. Одна з них - напад спровоковано діями міської влади щодо застреленого нападника або членів його сім'ї. Інша версія стосується можливих психічних відхилень, посилених вживанням алкоголю або наркотиків. Третя версія - хуліганство.