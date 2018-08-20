Стрілянина у Харкові: поліція встановила особу нападника і виявила в його крові алкоголь

За даними силовиків, зловмисник діяв поодинці.

Харківські правоохоронці попередньо встановили особу чоловіка, який влаштував стрілянину біля мерії, поранивши охоронця і убивши патрульного.

Про це на брифінгу заявив голова облуправління поліції Олег Бех, пише NewsRoom.

За даними силовиків, стрільцем імовірно є харків'янин 1959 року народження. Зловмисник діяв поодинці. Крім того, керівник обласної поліції повідомив, що в крові загиблого було близько двох проміле алкоголю.

Зараз правоохоронці розглядають три основні версії нападу: хуліганські мотиви, особиста неприязнь до міськради або його співробітників, а також спроба привернути увагу до себе з подальшим висуненням вимог.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули на виклик, побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. В результаті стрілянини був поранений поліцейський. Патрульні знешкодили нападника, особа якого встановлюється. Поліцейський, який отримав травми в результаті стрілянини, помер у лікарні. Охоронця прооперували, його стан важкий.

За фактом стрілянини відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що у зловмисника виявили два пістолети - сигнальний і «Байкал» (пневматичний), перероблені під стрільбу бойовими патронами.