Курбан-байрам 2018: як відзначають свято жертвопринесення (відео)

Це одне з двох головних свят мусульман, що знаменує собою закінчення щорічного паломництва до Мекки.

Сьогодні мусульмани в усьому світі розпочали святкування Курбан-байрам (свято жертвопринесення). У мусульманській традиції курбаном іменується все те, що наближає людину до Бога, а жертовне принесення в святковий день передбачає духовне навернення до Бога.

Це одне з двох головних свят мусульман, що знаменує собою закінчення щорічного паломництва в Мекку (хаджу).

В цей день приносять в жертву тварин - в пам'ять про те, як пророк Ібрагім готовий був принести в жертву Богові свого сина. Згідно з Кораном, Ібрахім повинен був принести в жертву свого сина з волі Аллаха. І коли жертва була вже майже принесена, Аллах змилостивився і затупив жертовний ніж, після чого жертва сина була замінена бараном.

У свята немає конкретної дати - вона залежить від місцевих звичаїв. Мусульманський календар складається з 12 місяців і містить близько 354 днів, що на 10 або 11 днів менше сонячного року. Тому дні мусульманських релігійних свят кожен рік зсуваються відносно григоріанського календаря. Курбан-байрам відзначають 4-5 днів.

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Також у Курбан-байрам близьким і родичам намагаються зробити подарунки. Крім цього, мусульмани здійснюють обмивання і одягають святковий одяг. У мечеті відбувається святкова молитва, після якої читається проповідь.

По закінченні проповіді віруючі зазвичай йдуть на цвинтар молитися за померлих. Повернувшись з кладовища, приступають до жертовного обряду.

Жертвою може бути баран, верблюд чи корова. Примітно, що тварині повинно бути не менше півроку і вона повинна бути здоровою. М'ясо варять і з'їдають за загальною трапезою. Його ділять на три частини - одну залишають для сім'ї, іншу віддають родичам і сусідам, а третю роздають бідним. Шкури тварин віддають в мечеть.

У зв'язку зі святом, у всіх мечетях України пройдуть святкові молитви. У Києві віруючих чекає розважальна програма: сімейний фестиваль, ярмарок східних сувенірів, конкурси, фотозони і кухні.