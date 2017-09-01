Спільна молитва та жертвоприношення: мусульмани відзначають Курбан-байрам (фото, відео)

Мусульмани усього світу сьогодні відзначають одне зі своїх головних свят - Курбан-байрам. Мільйони мусульман об'єднаються сьогодні у спільній молитві.

Зокрема, святкування відбувається і біля мечеті в Києві, де зібралися тисячі українських мусульман, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві створили Духовне управління мусульман Криму замість захопленого Росією

Після молитви очікується жертвоприношення барашка, оскільки це справжня традиція, яка існує багато тисячоліть. Обіцяють, що жертвоприношення буде відбуватися так, щоб тварина цього максимально не відчувала. Потім буде традиційна роздача м'яса.

"М'ясо курбан ділиться на три частини. Одна частина віддається бідним та нужденним, іншу частину віддати сусідам та друзям, і третю частину залишти для своєї родини", - розповідає речниця духового управління мусульман України Катерина Юрченко.

"Символіка цього свята вказує на те, щоб людина пожертвувала і свій час і своє майно заради розповсюдження добра і підтримки інших, нужденних, - говорить голова духовного управління мусульман України Ахмед Тамім.