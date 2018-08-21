Дружина застреленого в Сумах екс-депутата, яку підозрюють у вбивстві, попросила притулку в Росії

Аброськін нагадав, що дружина Анатолія Жука Ганна перебувала поряд із ним під час вбивства.

Зниклі дружина, донька та водій екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука знайшлися на території Росії.

Про це 21 серпня повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Читайте такожРозстріл екс-депутата Жука у Сумах: поліція розглядає версію замовного вбивства

"За нашими даними, жінка була затримана прикордонникам РФ під час незаконного перетину кордону в районі Єлізоветовки Глушковського району Курської області. Незрозуміло за яких обставин, але невтішна вдова та колишній водій запросили у РФ політичного притулку", - написав він у Facebook.

Аброськін нагадав, що дружина Анатолія Жука Ганна перебувала поряд із ним під час вбивства. Одразу після злочину вона відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свій хворий стан. Згодом вона зникла разом з донькою та водієм загиблого. У поліції вважають, що Ганна Жук може бути причетна до вбивства свого чоловіка.

"Ми продовжуємо проводити всі необхідні оперативно-розшукові та слідчі дії з метою встановлення особи, або осіб, причетних до вбивства, а також з’ясування всіх обставин скоєного злочину", - зазначив Аброськін.

Нагадаємо, 2 серпня в Сумах застрелили колишнього депутата і екс-директора департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради 35-річного Анатолія Жука.

За кілька днів після вбивства Анатолія Жука його дружина та донька зникли. Поліція запідозрила, що до злочину може бути причетна його дружина. Жінку було оголошено у розшук.