У Сумах зникли дружина та донька застреленого минулого тижня екс-депутата

Адвокат дружини загиблого заявляє на тиск з боку правоохоронних органів.

У Сумах зникли дружина та донька застреленого голови громадської організації, колишнього депутата Сумської міської ради та екс-директора міського департаменту містобудування та земельних відносин Анатолія Жука.

Як повідомив УНІАН старший інспектор відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимир Крупецьких, сьогодні близько 15.00 до поліції надійшло три заяви про зникнення двох зазначених осіб.

«Надійшло три звернення до Сумського відділу поліції про те, що зникла Анна Жук з дитиною. На місце виїхала слідчо-оперативна група, наразі проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи по встановленню їх місцезнаходження. Якщо їх ми не знайдемо, то до Єдиного реєстру досудових розслідувань будуть внесені відомості за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – зазначив Крупецьких.

За інформацією місцевих ЗМІ, адвокат дружини Жука Анатолій Романюк від коментарів на цю тему відмовився.

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Вчора, 7 серпня, Анна Жук мала давати прес-конференцію, втім замість неї на питання журналістів відповідав її адвокат Романюк. Він повідомив, що правоохоронці здійснювали тиск на його клієнтку під час допиту в ніч після вбивства, коли її привезли до міськвідділу поліції о третій годині ночі 3 серпня і протримали там до 17-ї години дня.

«На сьогодні по місту поширюються чутки, що Анна Жук є головною підозрюваною у справі про вбивство Анатолія Жука. Це не так, вона не має статусу підозрюваної. Але сьогодні мною була подана скарга в прокуратуру про її незаконне утримання в відділі поліції з 3-ї ночі до 17-ї години. Я, як її представник, не проти того, щоб слідство відпрацьовувало всі версії вбивства, в тому числі – і щодо родичів. Але це повинно відбуватися законним чином. Вона не ховається і має намір співпрацювати зі слідством», – розповів адвокат.

Крім того, за словами Романюка, правоохоронці обтерли футболкою Анни Жук пістолет, який був знайдений біля її вбитого чоловіка, а побутова версія вбивства «найбільш зручна для слідства».

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Сумах застрелили колишнього депутата і екс-директора департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради 35-річного Анатолія Жука. У 2014 році він балотувався на посаду Сумського міського голови. Останнім часом був головою громадської організації «Сумчани». Жук помер від двох вогнепальних поранень – у спину в районі серця і в ліву скроню.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, що передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Наразі розглядається кілька версій вбивства – як на побутовому ґрунті, як пов’язана з його громадсько-політичною діяльністю, так і версія замовного вбивства. Крім того, прокуратура перевіряє факт можливих погроз на адресу загиблого.

Начальник Сумського міського відділу поліції Павло Карабута повідомив, що на розкриття цього злочину задіяний весь особовий склад відділу поліції, кримінальної поліції, найкращі спеціалісти ГУ НП в області.