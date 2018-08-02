У Сумах застрелили екс-депутата міськради Анатолія Жука

Тіло загиблого у дворі власного будинку знайшов його батько.

У Сумах застрелили колишнього депутата і екс-директора Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолія Жука.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області, за попередньою інформацію, о 19.12 на спецлінію «102» подзвонив батько Жука і сказав, що у дворі власного будинку в районі Баранівки виявив сина з двома кульовими вогнепальними пораненнями в голову і спину, а недалеко від тіла – пістолет.

Більше ніяких подробиць у поліції не повідомляють. На місці працює слідчо-оперативна група, обставини події встановлюються.

Жуку було 35 років. У 2014 році він балотувався на посаду Сумського міського голови. Останнім часом був головою громадської організації «Сумчани».

Нагадаємо, сьогодні у Кам’янському на Дніпропетровщині приблизно о 15.15 вибухнув мікроавтобус «Фольксваген», постраждав депутат Кам’янської міськради, який був за кермом.