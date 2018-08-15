До вбивства екс-депутата у Сумах може бути причетна його зникла дружина - поліція
У Сумах триває розслідування вбивства колишнього депутата Сумської міськради Анатолія Жука. Поліція запідозрила, що до злочину може бути причетна його дружина. Наразі жінку оголошено у розшук.
Це одна із робочих версій, яку розглядає слідство. Про це сьогодні, 15 серпня, повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає прес-служба МВС.
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Поліція розглядає кілька версій цього злочину. Зокрема, вбивства на замовлення, а також через громадську діяльність загиблого.
"Також одна із версій ‑ до вбивства екс-депутата може бути причетна його дружина. Після першого допиту вона зникла, її місцеперебування невідоме. Також зникла її донька та водій", - заявив перший заступник голови Нацполіції.
За його словами, наразі проводяться активні оперативно-розшукові заходи зі встановлення місцеперебування родини вбитого екс-депутата.
Як повідомляв УНІАН, поліція розслідує зникнення сім'ї та водія застреленого екс-депутата Жука як умисне вбивство.
Нагадаємо, 2 серпня в Сумах застрелили колишнього депутата і екс-директора департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради 35-річного Анатолія Жука.