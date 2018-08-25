День шахтаря в Україні: історія та традиції свята

Приводом для заснування самого свята став рекорд шахтаря Олексія Стаханова.

Професійне свято всіх шахтарів Україна відзначає кожну останню неділю серпня.

День шахтаря відзначається ще з радянських часів, перший раз свято відзначалося 29 серпня 1948 року.

Приводом для заснування самого свята став рекорд шахтаря Олексія Стаханова. 31 серпня 1935 року він, завдяки особливим умовам організації праці, встановив рекорд: за 5 годин 35 хвилин видобув 102 тонни вугілля — 14 норм.

Після цього у вугільній промисловості зародився стаханівський рух, а в історію увійшли слова «стахановець», «стаханівський рух», «працювати по-стаханівськи».

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В Україні ж це свято було засновано президентом Леонідом Кучмою в 1993 році. У 2018 році святкування Дня шахтаря випадає на 26 серпня.

Варто відзначити, що вугільно-добувна промисловість завжди була однією з стратегічно найважливіших сфер у економіці будь-якої держави. Крім того, професія шахтаря дуже небезпечна для життя і шкідлива для здоров'я, тому в свято завжди проходить вшанування загиблих шахтарів - родичі і колеги покладають квіти на могили загиблих.

В цей день в Україні завжди організовують святкові концерти, виставки, лекції. Для багатьох міст Донбасу це одне з найбільших свят у році. Також цей день відзначається нагородження преміями та нагородами кращих працівників шахтарської праці.

Непоганим подарунком для шахтарів може стати талісман на удачу - оберіг з нагадуванням про дім і сім'ю. Також знадобляться і практичні подарунки - термокружка, армійський ніж, протиударні годинник.