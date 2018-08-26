Зомліла, втратила пам'ять: Софія Ротару знаходиться в реанімації - подробиці
14:03, 26 серпня 2018Суспільство
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За словами лікарів, пізніше Ротару стало краще, до неї повернулася пам'ять, припинилося запаморочення.
Софія Ротару знаходиться в реанімації / www.peoples.ru
Медсестра з уфімської клініки, куди була доставлена співачка Софія Ротару розповіла подробиці про стан естрадної артистки, передає «МК».
«Ротару зомліла, тому що у неї стався різкий стрибок тиску. Прокинувшись, вона втратила пам'ять, не розуміла, де знаходиться, не впізнавала людей», — розповіла медсестра.
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За її словами, пізніше Ротару стало краще, до неї повернулася пам'ять, припинилося запаморочення.
«У неї не інсульт, вона розмовляє, все добре», — сказала вона.
Однак співачку все ж вирішили залишити на кілька днів, щоб «не ризикувати».
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