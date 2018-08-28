Вдалий місяць для Раків і непростий для Левів: гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Вересень - вдалий місяць для Раків, Скорпіонів і Козерогів.

Гороскоп на вересень 2018 року обіцяє як сприятливі періоди, так і періоди стресу і невдач, в які потрібно бути обережними. Детальний гороскоп на вересень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Про це пишуть "Факти ICTV".

Овен

Вересень – сприятливий час для всього звичного, наприклад, для поїздок в знайомі місця.

У першій половині місяця Овни будуть схильні до непотрібної розтраті грошей. Також можливі конфлікти з партнером. Не варто багато вимагати від другої половинки. Це може принести шкоду стосункам. Зростає ризик розриву союзу.

Після 23 вересня ви будете відчувати сильну залежність від настрою. Підвищується також нервозність, заплутаність думок. Зберігайте спокій і віру в краще.

Телець

Вересень буде нагадувати зебру: то чорна смуга, то біла. Перша половина місяця буде сприятливою. Хороший період для торгівлі, літературної діяльності поїздок, відряджень і невеликих подорожей.

У другій половині місяця ситуація трохи змінюється. Постарайтеся не вступати в ділові контакти, відмовтеся від відповідальних виступів, виробничих нарад, навіть звичайного обміну думками з працівниками. Обмежте свою активність, не вступайте в суперечку з начальством.

Близнюки

На початку місяця ймовірні стреси, пов'язані з отриманням інформації, ідеями або спілкуванням. Зараз ви дуже гостро ставитеся до критики.

Після 23 вересня ситуація зміниться. Ви відчуєте прилив сил, енергії, здоров'я. Ваші проекти отримають можливості розвитку (якщо не зіпсуєте все в першій половині місяця).

Це гарний час для початку проекту, пов'язаного з літературною творчістю або спілкуванням, для участі в ділових угодах або початку подорожі.

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Раки

Вересень – вдалий місяць для Раків. Творча жилка, сила характеру або здібності керівника, які ви демонструєте на зборах, групових дискусіях чи у зв'язку з суспільними подіями і діловими переговорами, допоможуть вам отримати значну користь із ситуації.

Керівництво, друзі та колеги – всі будуть підтримувати вас. Це шанс продемонструвати свої можливості.

Леви

Перша половина вересня – досить конфліктний період. У вас можуть виникнути принципові розбіжності з оточуючими. Намагайтеся дохідливо і тактовно роз'яснити свою позицію, даючи при цьому зрозуміти оточуючим, що вони мають право мати власну думку.

Після 23 вересня Леви відчують прилив життєвої сили і працездатності. Вдалий період для вирішення важливих ділових питань. У вас з'являються нові ідеї для творчого самовираження. Використовуйте цей час для провертання фінансових операцій і вкладення капіталу.

Діви

Сприятливий час для початку нових справ, здійснення творчих проектів, відкриття підприємств, а також для досягнення більш високого суспільного становища. Період сприятливий для відпочинку і розваг.

Стан здоров'я в цей час залежить від того, наскільки ви берегли його в цьому році. Тому, якщо зустрічаєте день народження з застудою або навіть більш серйозними захворюваннями, це служить вказівкою на те, що потрібно більше піклуватися про себе в плані здоров'я.

А в іншому місяць під знаком плюс. У вас буде прекрасний настрій!

Терези

Вересень – вдалий період для демонстрації цілісності і твердих принципів, оскільки ці якості неодмінно будуть помічені оточуючими.

Після 23 вересня ви зрозумієте, що знаходитесь на порозі змін. Варто проаналізувати минулі успіхи і невдачі і побудувати плани на майбутнє. Це відмінний період для закладання фундаменту на наступні роки.

Скорпіони

Початок місяця – вдалий період для вирішення важливих ділових питань. Є шанс просунутися кар'єрними сходами, отримати премію. Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ.

Хороший період для вирішення проблем та усунення перешкод у коханні та сімейних відносинах. Приклавши зусилля, зможете значно гармонізувати дану сферу.

Після 23 вересня наступає якесь затишшя. Це час не для активності.

Стрільці

До 23 вересня, швидше за все, обставини складуться так, що ваша впевненість в собі і сила волі зазнають випробувань. Можливо, ви потрапите в ситуацію, яка змусить засумніватися у своїй правоті або майбутньому успіху нинішньої роботи. Однак ви досягнете поставлених цілей, якщо зумієте подолати роздратування і розчарування.

Після 23 вересня – вдалий період для вирішення важливих ділових питань. Хороші відносини на роботі. Ви зможете просунутися по кар'єрних сходах, отримати премію. Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ.

Козероги

Перша половина місяця дуже сприятлива. У справах буде супроводжувати удача, ідеї бити ключем. Це відмінний період для залагодження громадських і фінансових справ, поїздок, відпочинку. Добре в цей період вступати в шлюб.

Після 23 вересня настає напружений період, підвищується ризик конфліктних ситуацій. Але ви зможете уникнути сварок, якщо проявите спокій і витримку.

Водолії

Нейтральний місяць у всіх відносинах, ви будете перебувати в золотій середині – недобре і непогано, немало й небагато. Перша половина вересня -латентний період, не вимагає від вас активних дій і радикальних рішень.

Після 23 вересня ситуація трохи зміниться. Зростає прагнення до лідерства, зайняття провідних постів. Але за прагненнями не забувайте про сім'ї, рідні потребують вашої уваги і чекають від вас підтримки.

Риби

Непростий період, особливо до середини вересня. Не варто приймати важливих рішень, тепер ви можете легко допустити помилку. Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, не вступайте в конфлікт з керівництвом.

Зараз то й справа виникають непорозуміння, погіршується фізичний стан, підвищується конфліктність в сім'ї і в стосунках з іншими людьми. Все це не дасть вам вдало вирішити завдання. Зустрічі та побачення краще перенести на другу половину вересня.

У другій половині місяця ситуація покращиться, ви відчуєте психологічний комфорт. Справи почнуть налагоджуватися, все потихеньку почне приходити в норму, а результати знову будуть радувати.

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