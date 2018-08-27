Астролог розповів, чого боятися наприкінці літа, і що у жодному разі не можна робити

Поблизу повні, 26 серпня, є небезпека зрад, різних драматичних ситуацій, оскільки буде проектуватися планета Нептун.

В останні дні літа краще відмовитися від польотів на літаку і утриматися від тривалих далеких подорожей на машинах, тому що є небезпека ДТП.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

"Особливо небезпечний період з 26 по 29 серпня. Краще відкласти поїздки на цей час", - зазначив Росс.

Також поблизу повні, 26 серпня, є небезпека зрад, різних драматичних ситуацій, оскільки буде проектуватися планета Нептун. А це завжди ілюзії, обман, розкриття якихось таємниць. В цей час чоловіки і жінки можуть несподівано дізнатися, що їм "наставили роги", - додав астролог.

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В той же час останній тиждень літа може бути успішним для тих, хто не боїться ризикувати.

"Поблизу 27 серпня, коли Марс з ретроградного піде в прямий рух - це хороший момент для бізнесменів, коли можна ловити удачу за хвіст. З 26 по 28 серпня можна багато чого в житті ставити на карту успіху, ризикувати, навіть пробувати себе в грі і перемагати", - розповів експерт.

Це сприятливий період для підписання домовленостей, укладання угод, у тому числі з нерухомості, в бізнесі гарантований.

Висновок яскравих угод, здійснення видатного партнерства буде 30-31 серпня, тобто в останні дні місяця самі зірки будуть сприяти тому, щоб в цей час створити якесь співтовариство. Також це хороші дати для одружень", - зазначив Росс.

Крім того, якщо ви плануєте зробити якісь великі покупки в серпні, то краще це зробити 30-31 числа. Але це не найкращий час для покупки автомобіля, велосипеда, байка та інших засобів пересування, резюмував астролог.

Як повідомляв УНІАН, астролог порадив Україні змінити дату святкування Дня Незалежності і гімн.