У Москві затримали колишнього гендиректора Запорізького титано-магнієвого комбінату

Російські поліцейські разом з представниками Інтерполу затримали його на робочому місці.

У Москві за запитом Генпрокуратури України затримали Володимира Королькова - колишнього гендиректора Запорізького титано-магнієвого комбінату.

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Він був оголошений Україною в міжнародний розшук у 2017 році в рамках розслідування кримінальної справи, пов'язаної з розкраданням 492 млн грн, виділених на технічну модернізацію підприємства.

Як повідомляє kommersant, Корольков працював у Москві технологом. Вранці 29 серпня російські поліцейські разом з представниками Інтерполу затримали його на робочому місці. Затриманий вже кілька місяців як відмовився від українського громадянства, подавши документи на отримання російського.

Як зазначають джерела видання, Корольков вважає своє переслідування політичним. Українська сторона наполягає на негайній екстрадиції затриманого.