У Києві через концерт американських рокерів закриють станцію метро
11:05, 31 серпня 2018Суспільство
2374 0
Ще дві станції метрополітену закриють на вхід та вихід.
Станцію метро "Олімпійська" закриють через концерт гурту Imagine Dragons / фото УНІАН
У Києві через концерт американського рок-гурту Imagine Dragons закриють станцію метро "Олімпійська".
Читайте такожАмериканські рокери Imagine Dragons випустили моторошний кліп на свій останній хіт
Також станцію метро "Площа Льва Толстого" закриють на вхід, а "Палац спорту" на вихід, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".
Обмеження діятимуть з 19.00 до 20.00, йдеться у повідомленні. Також можливе обмеження входу на ці станції після 23.00.
Зазначається, що подовження роботи метрополітену у зв'язку з концертом не буде.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня на НСК "Олімпійський" відбудеться концерт всесвітньо відомого американського гурту Imagine Dragons.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter