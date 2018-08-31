У Києві через концерт американських рокерів закриють станцію метро

Ще дві станції метрополітену закриють на вхід та вихід.

У Києві через концерт американського рок-гурту Imagine Dragons закриють станцію метро "Олімпійська".

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Також станцію метро "Площа Льва Толстого" закриють на вхід, а "Палац спорту" на вихід, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Обмеження діятимуть з 19.00 до 20.00, йдеться у повідомленні. Також можливе обмеження входу на ці станції після 23.00.

Зазначається, що подовження роботи метрополітену у зв'язку з концертом не буде.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня на НСК "Олімпійський" відбудеться концерт всесвітньо відомого американського гурту Imagine Dragons.