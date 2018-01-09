Небувалий ажіотаж навколо концерту Imagine Dragons в Києві: у черзі за квитками - майже 50 тисяч людей

Сьогодні, 9 січня, в Україні стартував продаж квитків на концерт американського рок-гурту Imagine Dragons в Києві.

Команда на даний момент вельми популярна у всьому світі і в перший раз відвідає Україну - багато хто мріє побувати на такому шоу. За квитками на Imagine Dragons в Києві вже утворилася багатотисячна черга - на даний момент вона досягає близько 50 тисяч осіб.

До речі, поки черга до вас не дійде - вартість квитків ви не дізнаєтеся. Проте, користувачі соцмереж вже діляться корисною інформацією.

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Так, згідно з повідомленням, вартість Radioactive Zone (фан під сценою) складе 1599 грн за квиток, Fan Zone - 1299 грн., сектори - від 749 грн до 2499 грн, Sky box - від до 5 990 до 7 990 грн.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2018 року Imagine Dragons дасть сольний концерт в Києві на НСК "Олімпійський". Виступ пройде в рамках грандіозного туру на підтримку платівки Evolve.