В Україні сьогодні відзначають День знань (відео)

Цього року до шкіл підуть понад 448,5 тисяч першокласників, які навчатимуться 12 років за новим державним стандартом початкової загальної освіти.

В Україні сьогодні відзначається День знань. Цього року до шкіл підуть понад 448,5 тисяч першокласників, що на 40,3 тисяч більше, ніж минулого року.

Загалом в українських школах відкриються 22 тисячі перших класів.

Також сьогодні в Україні стартує реформа «Нова українська школа». Всі першокласники, які підуть до школи цьогоріч, навчатимуться 12 років.

Також вони почнуть навчатися за новим державним стандартом початкової загальної освіти. Він орієнтований на здобуття компетентностей, а не лише знань. Крім того, пріоритетом буде розвиток комунікативних навичок.

До столичних шкіл підуть майже 34 тисячі першокласників.

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Урочистості з нагоди Дня знань у деяких школах проходять сьогодні, а в деяких у понеділок, 3 вересня.

Президент Петро Порошенко привітав школярів, студентів, учителів та викладачів з Днем знань.

«Щиро вітаю вас із Днем знань і початком нового 2018/2019 навчального року. Це своєрідний рубіж для кожного з нас, пов’язаний із прагненнями та починаннями, надіями та подальшими здобутками. І сьогодні цей рубіж особливий: стає масштабною реалізація прогресивних положень нового Закону України «Про освіту», який відкриває шлях до довгоочікуваних системних змін і дає можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію для кожної людини», - зазначив президент.

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За його словами, попри російську воєнну агресію, держава в пріоритетному порядку дбає про інтелектуальне збагачення молодих поколінь, від яких залежить добробут і процвітання українського народу та утвердження обраного нами європейського майбутнього.

Порошенко висловив переконання, що позитивні перетворення у сфері вітчизняної освіти відчують і ті, хто вперше переступить шкільний поріг і буде навчатися за принципами «Нової української школи», і ті, хто продовжуватиме опановувати нові знання чи торувати шлях професійного становлення у студентських аудиторіях.

Також президент висловив повагу та подяку усім, хто навчає і виховує та кого вдячні учні і студенти називають високим іменем Учителя.

Порошенко побажав усім міцного здоров’я, мирного неба, щедрої долі та нових звершень в ім’я України.