19 людей зникли в Донецьку після смерті Захарченка – правозахисник

Крім того близько 50 затриманих.

19 людей зникли в Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка.

Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях, правозахисник Павло Лисянський у коментарі «РБК-Україна».

При цьому він посилається на жителів непідконтрольного українській владі міста.

«19 безвісти зниклих поки. Також близько 50 затриманих, однак близько 10 вже відпустили», – сказав Лисянський 1 вересня.

Раніше Лисянський повідомив, що окупаційна влада ОРДО звинувачує в причетності до вбивства екс-лідера бойовиків Олександра Захарченка 14 осіб, четверо з яких вже "зізналися у співпраці з Україною".

"За інформацією джерела, четверо вже зізналися у співпраці з Україною, але це фейк. Свідчення вибивали. Поставлено завдання після похорону Захарченка повністю оголосити громадськості про успішне завершення розслідування справи", - стверджує Лисянський.

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Ватажок "ДНР" Захарченко загинув 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька. «Виконувачем обов’язків» ватажка угруповання «ДНР» став Дмитро Трапєзніков.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що після смерті Захарченка в Донецьку відбуваються масові затримання людей.