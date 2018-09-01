На окупованому Донбасі бойовики масово затримують та арештовують громадян

Ірина Геращенко просить ОБСЄ звернутися до бойовиків з проханням відкрити КПВВ.

На тимчасово окупованому Донбасі бойовики масово затримують та арештовують громадян.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook.

"Отримала надзвичайно тривожну інформацію з окупованого РФ Донбасу. Йдуть масові затримки і арешти громадян, бойовики заблокували роботу всіх КПВВ, нікого не випускають з території окупації. Фактично, ФСБ створила сталінські загранзагони, які зараз заганяють в клітку мільйони людей", - написала Геращенко.

За її словами, загони російських спецслужб взяли в кільце окупований Донецьк.

«Це все тільки поглиблює глибоку гуманітарну кризу на окупованій території. Наголошую, КПВВ заблоковані на початку шкільного року, коли тисячі українців, чиї родини розділила російська агресія і окупація, перетинають КПВВ. Літні люди не можуть виїхати за пенсіями, діти і студенти - до своїх начальних закладів», - зауважила Геращенко.

Вона повідомила, що направила координаторам ОБСЄ у Тристоронній контактній групі і гуманітарній підгрупі Мартіна Сайдіка і Тоні Фріша листи з проханням негайно звернутися до терористів «ДНР», щоб вони розблокувати роботу КПВВ.

«Також я спрямувала листи до представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з проханням негайно вимагати доступу до тюрем в окупованому Донбасі, де зараз масово катують людей", - наголосила перший заступник голови ВР.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держприкордонслужби, сьогодні на КПВВ в межах Донецької області рух громадян відбувається тільки в напрямку тимчасово окупованої території, у зворотному напрямку руху осіб та транспортних засобів немає.

Громадяни, які прямували через лінію розмежування та повернулись на КПВВ, повідомили, що російсько-окупаційні війська здійснюють вибірковий пропуск лише в напрямку ТОТУ та повністю відмовляють у виїзді на територію, підконтрольну українській владі.

31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька загинув ватажок «ДНР»Олександр Захарченко, ще 12 осіб отримали поранення, в тому числі так званий «міністр доходів і зборів» Олександр Тимофєєв.