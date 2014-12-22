Психологи радять батькам ретельно контролювати перегляд новин дітьми

Батьки мають бути буфером між тим, що відбувається в країні, і тим, що відбувається з дитиною, вважає член правління асоціації психологів України, дитячий психолог Ірина Петрова, яку цитує Deutsche Welle.

"Для дитини це все важко сприймати. Вона перебуває в стресовій ситуації війни, про яку говорять з телевізора, радіо, інтернету. Аби зберегти свою дитячу цілісність, батьки мають бути буфером між тим, що відбувається в країні, і тим, що відбувається з дитиною. Її психіка тільки формується. Тому нинішня безконтрольність інформації, яку сприймає дитина, може мати серйозні наслідки у старшому віці", - каже психолог.

Читайте такожЮНІСЕФ: 1,7 млн дітей через конфлікт на сході Україні перебувають у важкій ситуаціїВона наголошує, що саме батьки мають відповідно толерантно інтерпретувати дітям те, що вони бачать в теленовинах, та й самі повинні врівноважено сприймати дійсність, адже діти сприймають світ виключно через призму переживань батьків.

"Дітям складно ще виробити свою думку про ту чи іншу подію, яку показують по телевізору. Тому вони більше покладаються на думку батьків з цього приводу. Якщо у батьків паніка, то діти панікуватимуть. Якщо у батьків зашкалюють патріотичні почуття, то діти також все сприйматимуть відповідно. Якщо батьки налаштовані проросійськи, то і діти теж",- каже Петрова.