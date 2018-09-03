У Вишневому замість скандальної забудови вирішили збільшити паркову зону - СПУ

5 га парку, 500 тис дол на облаштування і дитячий садок на 500 місць - скандальне будівництво в Вишневому отримало несподіваний поворот

Керівництво скандального будівництва в м. Вишневе припинило незаконну забудову, боротьбу з якою громадськість вела більше 3 років, і вирішило збільшити паркову зону на 3 га і виділити на її облаштування 500 тис дол.

Про це повідомив глава Соціалістичної партії України Ілля Кива під час прес-конференції «Парку в м.Вишневе бути! Скандальне будівництво згортається!», яка відбулася в офісі СПУ 3 вересня, передає прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«В ході переговорів між громадськістю і забудовником було досягнуто компромісу: забудовник готовий відмовитися від існуючого на сьогодні проекту і збільшити паркову зону на 3 га, а також виділити на інфраструктуру парку 500 тис дол», - повідомив глава СПУ.

При цьому глава СПУ зазначив, що площа забудови, згідно початкового плану, становила 10 га, з яких 2 було передбачено під паркову зону. Зараз же паркова зона збільшена до 5 га. А контролювати виділення заявлених 500 тис дол на облаштування парку буде спеціально створена група з числа громадських активістів.

Крім того, Кива зазначив, що забудовник зобов'язався за власні кошти побудувати дитячий садок мінімум на 500 місць.

За його словами, такі дії дозволять забудовнику зберегти вкладені гроші, а громадськості - жити і виховувати дітей в нормальних умовах.

Кива уточнив, що відповідна пропозиція-протокол була підписана і передана керівництвом забудовника представникам громадськості Вишневого, які повинні протягом трьох днів розглянути його і повідомити про своє рішення.

Як повідомлялося, боротьба з незаконним будівництвом у Вишневому Києво-Святошинського району Київської області триває вже 3 роки. Вранці 21 серпня 2018 р жителі міста провели акцію протесту проти бандитських нападів на активістів, які виступають проти забудови парку в їхньому місті, а також за припинення незаконного будівництва. Акцію підтримала Соціалістична партія України. Голова СПУ Ілля Кива передав в адміністрацію президента підписане жителями Вишневого звернення з вимогою негайної відставки глави Києво-Святошинської райадміністрації Мирослави Смирнової.

16 серпня в місті Вишневе Київської області відбулося силове зіткнення громадян, які протестують проти незаконного будівництва, з «тітушками», найнятими забудовником. В результаті зіткнень були постраждалі, в числі який також представники правоохоронних органів.