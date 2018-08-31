Євросоюз скасує перехід на літній і зимовий час

Поки деякі держави не заявили про свою позицію з цього питання.

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що в ЄС мають намір відмовитися від переходу на зимовий і літній час.

Про це Юнкер сказав у п'ятницю, 31 серпня, в ефірі німецького телеканалу ZDF, коментуючи підсумки опитування, в якому переважна більшість жителів країн Європейського Союзу виступили за скасування переведення стрілок годинника, передає DW.com.

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Юнкер зазначив, що поставить питання на обговорення в керівництві Єврокомісії. "Рішення буде прийняте сьогодні", - додав політик.

У разі схвалення Єврокомісією відповідної пропозиції, його повинні будуть затвердити Європарламент та країни-члени ЄС. Підтримка Європарламенту вважається гарантованою, хоча серед країн одностайності немає, заявив німецький політик Петер Лізі (Peter Liese). Він зазначив, що поки деякі держави не заявили про свою позицію з цього питання, включаючи Німеччину.

Офіційні результати голосування про скасування переведення часу ще не оприлюднені, проте за неофіційними даними, у ньому взяли участь 4,6 мільйона осіб, серед яких понад 80 відсотків підтримали перехід на єдиний час. Серед них - більшість виступила за збереження літнього часу. Згідно з тими же непідтвердженими відомостями, близько трьох мільйонів учасників опитування були з Німеччини.