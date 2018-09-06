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«Укрлендфармінг» Бахматюка інвестував 2 млн гривень у програму підтримки дитячих навчальних закладів

11:21, 06 вересня 2018
Суспільство
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Актуально

За рахунок коштів «Укрлендфармінгу» Олега Бахматюка оновлено приміщення шкіл і дитячих садків, закуплено меблі, оргтехніку та канцтовари в 560 населених пунктах країни 

Про це повідомила операційний директор групи компаній «Укрлендфармінг» Галина Ковток.

За її словами, «господарюючи на землі, що вимірюється сотнями тисяч гектарів, ми розвиваємо сільське господарство України. І чітко усвідомлюємо високу відповідальність за добробут громад на територіях присутності». 

Галина Ковток наголосила, що одним із напрямів корпоративної соціальної відповідальності групи компаній «Укрлендфармінг» є турбота про громади. «Ми втілюємо проекти, спрямовані на дітей, - професійна орієнтація і підтримка навчальних закладів. Ми ремонтуємо спортзали, їдальні, харчоблоки, котельні, будуємо ігрові майданчики. І щороку інвестуємо в це мільйони гривень», зазначила вона.

Безпосередньо більше 8 тисяч дітей по всій країні вже третій рік поспіль отримали від «Укрлендфармінгу» в подарунок до Дня знань щоденники серії «Світ аграрних професій». «Щоденники - частина програми профорієнтації, адже завдяки кольоровим ілюстраціям і захоплюючому тексту діти дізнаються про широкий вибір професій в агрогалузі й отримують мотивацію працювати на землі. За час реалізації проекту компанія подарувала школярам понад 20 тисяч щоденників на суму більше півмільйона гривень», підсумувала Галина Ковток.

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Теги: #Ukrlandfarming#Укрлендфармінг#Олег Бахматюк