У центрі Одеси біля офісу Ради громадської безпеки підірвали автомобіль (фото)

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління (ГУ) МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко. За його словами, сьогодні близько 18.30 невідомий підійшов до автомобіля «Москвич 2141», припаркованого поруч з будинком по вулиці Жуковського, 36. Як пояснив Володимир Шаблієнко, камери зовнішнього спостереження зафіксували, як невідомий кинув під задню частину автомобіля пакет. Через деякий час стався вибух, машина отримала пошкодження.

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Як зазначив начальник відділу, в даний час на місці події працюють оперативно-слідча група та експерти. Постраждалих в результаті вибуху немає.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю регіонального главку МВС, під машину невідомий кинув вибуховий пакет, в якому, за попередніми висновками експертів, знаходилося приблизно 70-100 грамів тротилу. Після скоєння злочину зловмисник втік.

На місце події негайно виїхало керівництво обласного та міського управлінь міліції на чолі з начальником ГУ МВС Іваном Катеринчуком, а також слідчо-оперативна група Приморського райвідділу та фахівці вибухотехнічної служби.

Зараз слідством вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень за кваліфікацією ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").