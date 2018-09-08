Тепер снайпер на Донбасі одержуватиме 20 тисяч гривень – Порошенко

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна не повинна бути країною з дешевою робочою силою.

Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони від 6 вересня 2018 року снайпер на фронті отримуватиме 20 тис. грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні у Вінниці. Він повідомив, що, снайпер, який ще чотири роки тому отримував 600 грн, тепер отримуватиме 20 тис. грн.

Крім цього, Порошенко переконаний, що завдяки зростанню зарплат темпи міграції з України скоротяться.“Є два шляхи. Перший: побудувати “залізну завісу”, запровадити візовий виїзд, заборонити виїзд закордон, побудувати авторитарний режим й усіх посадити в Україні для того, щоб вони в умовах несвободи намагались працювати. Чи буде працювати ця модель? Я переконаний - ні”, - сказав Порошенко.

Він зазначив, що для скорочення темпів міграції в Україні необхідно підвищувати рівень зарплат у приватному секторі економіки та бюджетній сфері.

“Після того, як піднімається “залізна завіса”, створюється можливість для людям їхати за кордон. Здавалося б, що це дуже погано й створюється загроза для національної економіки. Але через це пройшли усі країни Європейського Союзу - поляки їхали у Німеччину, ті, хто працювали у Німеччині, - поїхали у Британію. Що потрібно робити нам? Нам потрібно підвищувати рівень мінімальної і середньої заробітної плати по усій економіці та бюджетній сфері”, - переконаний президент.

Він нагадав, що чотири роки тому мінімальна зарплата в державі становила 1-1,2 тис. грн, потім 1,6 тис. грн, пізніше було прийнято рішення підвищити її до 3,2 тис. грн.

“Цього року в кінці бюджетного року ми прийняли рішення підняти (мінімальну зарплату) до майже 4,2 тис. грн. Це ми робимо для того, щоб більше Україна не була країною з дешевою робочою силою”, - наголосив Порошенко.

Крім того, президент заявив, що на сьогодні заробітна плата у селі більша, ніж у місті.

Присутній на зустрічі мер Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що у місті середня зарплата становить близько 7,5 тис грн на місяць, а в області - 8,2 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує цього року забезпечити зростання середньої зарплати в Україні до 10 тис. грн.

31 серпня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що уряд з 1 січня 2019 року гарантовано підвищить рівень мінімальної зарплати орієнтовно до 4,2 тис. грн.