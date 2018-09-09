Крим вже не повернеться: астролог розповів, хто отримає півострів після розвалу Росії

Внаслідок розвалу Росії півострів відійде Туреччині, упевнений астролог.

На думку астролога Влада Росса, розвал Росії не допоможе Україні повернути Крим.

У коментарі "Главреду" Росс зазначив, що розвал РФ почнеться у 2015 році і до 2040 року вона розпадеться на окремі республіки, але територія півострова навряд чи вже буде українською.

"Оскільки зараз відбувається відродження Османської імперії, на Крим заявить свої права Туреччина. А вона – більш потужна войовнича держава. Тому, найімовірніше, Крим перейде до Туреччини", - сказав він.

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Астролог додав, що в Туреччині живе численна діаспора кримських татар – майже п'ять мільйонів осіб.

"Це більше, ніж скрізь по всьому світу. Ну, і Туреччина має історичне право на Крим, в усякому разі більше, ніж Росія та Україна. Адже свого часу Росія просто "віджала" Крим", - пояснив експерт.

"Існує страшне пророцтво Василя Нємчина для Тавриди, в якому дослівно так і йдеться, що "Таврида сочиться кров'ю". Тому я всім людям, які живуть у Криму і яким я бажаю щастя, кажу: "щасливий той, хто звідти забереться, візьме ноги в руки, все продасть і виїде звідти", - резюмував Росс.

Раніше Влад Росс розповів, що в результаті розвалу Росії частина її територій відійде Україні, зокрема Києву дістанеться вся європейська частина Росії, разом з Москвою і Пітером.