З'явилося відео наслідків потужного вибуху у Харкові

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, але вибуховою хвилею були розбиті вікна у сусідніх будинках, а у самому магазині була зруйнована стіна, передає ТСН.

Коли очевидець знімав відео і побачив величезну дірку у стіні, він не стримував емоцій від подиву.

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Нагадаємо, меблевий магазин, поблизу якого пролунав вибух, належить волонтеру, який допомагає бійцям АТО.