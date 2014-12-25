З'явилося відео наслідків потужного вибуху у Харкові

04:17, 25 грудня 2014
Суспільство
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В ніч на 25 грудня у центрі Харкова біля меблевого магазину пролунав потужний вибух. 

twitter.com/itsector

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, але вибуховою хвилею були розбиті вікна у сусідніх будинках, а у самому магазині була зруйнована стіна, передає ТСН.

Коли очевидець знімав відео і побачив величезну дірку у стіні, він не стримував емоцій від подиву.

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Нагадаємо, меблевий магазин, поблизу якого пролунав вибух, належить волонтеру, який допомагає бійцям АТО.

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