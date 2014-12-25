З'явилося відео наслідків потужного вибуху у Харкові
04:17, 25 грудня 2014Суспільство
0 0
В ніч на 25 грудня у центрі Харкова біля меблевого магазину пролунав потужний вибух.
twitter.com/itsector
Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, але вибуховою хвилею були розбиті вікна у сусідніх будинках, а у самому магазині була зруйнована стіна, передає ТСН.
Коли очевидець знімав відео і побачив величезну дірку у стіні, він не стримував емоцій від подиву.
Читайте такожУ Харкові знову прогримів вибух: зруйнована стіна будівлі і вибиті вікна (фото, відео)
Нагадаємо, меблевий магазин, поблизу якого пролунав вибух, належить волонтеру, який допомагає бійцям АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter