Геращенко розповів, кому належить магазин у Харкові, поруч з яким стався вибух

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав нардеп, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Постраждалих слава Богу нема. Вибухом вибито вікна і пошкоджено одна зі стін будівлі. На місці працюють слідчо оперативні групи МВС та СБУ", написав він.

За словами нардепа, вибух буде кваліфіковано як "терористичний акт спрямований на спробу дестабілізації ситуації в Харкові".

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Гаращенко зазначив, що замовникам, організаторам і виконавцям теракту не вдасться створити в місті атмосферу страху та невпевненості в завтрашньому дні

"В'ячеслав Степанович (Дуда) з потрійними силами продовжить допомагати зміцнювати оборону і безпеку України. Як сказав мені його товариш - В'ячеслава цим вибухом не налякаєш. Він життя готовий віддати за Україну якщо знадобитися. Харків - це Україна! ХНР - не бувати!", написав Геращенко.