У Криму під час відкриття новорічної ялинки планують вимкнути світло - джерело

Про це повідомило джерело в НАК "Укренерго".

"Затверджений Україною графік відключень, що передбачає "обнулення" Криму, передбачає знеструмлення Криму в 12 годин дня", - сказав співрозмовник Кримінформу.

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За даними агентства, 25 грудня на 12.00 заплановано урочистий запуск головної новорічної ялинки в Сімферополі.

Вчора в 11.10 за місцевим часом Крим був повністю знеструмлений. Енергопостачання було частково відновлено о 12.40.

З 19 години в Криму знову введений в дію графік віялових відключень через обмеження перетікання електроенергії з України до 400 МВт /40% потреби республіки.