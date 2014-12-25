У Криму під час відкриття новорічної ялинки планують вимкнути світло - джерело
08:20, 25 грудня 2014Суспільство
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Чергове тотальне відключення енергопостачання в Криму відбудеться на католицьке різдво, 25 грудня, близько 12.00.
У Криму сьогодні знову відключать світло / ru.gde-fon.com
Про це повідомило джерело в НАК "Укренерго".
"Затверджений Україною графік відключень, що передбачає "обнулення" Криму, передбачає знеструмлення Криму в 12 годин дня", - сказав співрозмовник Кримінформу.
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За даними агентства, 25 грудня на 12.00 заплановано урочистий запуск головної новорічної ялинки в Сімферополі.
Вчора в 11.10 за місцевим часом Крим був повністю знеструмлений. Енергопостачання було частково відновлено о 12.40.
З 19 години в Криму знову введений в дію графік віялових відключень через обмеження перетікання електроенергії з України до 400 МВт /40% потреби республіки.
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