Жителям окупованого Севастополя частково відключили тепло
08:51, 24 грудня 2014Суспільство
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У середу, 24 грудня, частину житлових будинків у Севастополі відключать від теплопостачання.
Тепло не подаватиметься з 9:00 до 18:00 / УНІАН
Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на прес-службу «уряду» Севастополя.
Зокрема, тепло не подаватиметься з 9:00 до 18:00 за місцевим часом, в житлові будинки № 98 -172 на пр. Ген. Острякова, і 59 -109 по вул. Хрустальова.
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Припинення подачі тепла в будинки пояснили, «необхідністю ліквідації аварії на магістральній теплотрасі».
Раніше повідомлялося, що Сімферополь залишився без світла одразу після обіцянки Аксьонова не відключати електрику. Деякі райони анексованого Сімферополя занурилися в пітьму ввечері у вівторок 23 грудня.
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