День фармацевта в Україні: історія свята та привітання
Професійне свято – День фармацевтичного працівника України – відзначають щорічно в третю суботу вересня. Цього року День фармацевта святкують 15 вересня.
Історія Дня фармацевта
Професійне свято фармацевтів було засноване президентом України 7 вересня 1999 року.
Згідно з Указом Президента України «Про День фармацевтичного працівника» від 7 вересня 1999 року № 1128/99, свято фармацевта встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров'я України та враховуючи значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров'я населення…».
Про професію фармацевта
Фармацевтичним працівником називають фахівця, основне завдання якого полягає в створенні, а також, зберіганні лікарських засобів і підборі їх правильного складу.
Фармацевти можуть співпрацювати з фабриками і заводами, лабораторіями і складами, лікарнями.
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Фармацевтична галузь в Україні
На сьогодні у фармацевтичній галузі України працюють понад 350 тисяч фармацевтів. Всі вони святкують День фармацевта з розумінням того, що їхня робота є вкрай важливою для людей. Адже саме завдяки фармацевтам країна забезпечена усіма необхідними лікарськими препаратами.
Варто зазначити, що Україна є експортером ліків, працюючи в цьому напрямку з 25 країнами світу. Асортимент препаратів, що випускаються в Україні, постійно поповнюється.
За офіційними даними, в Україні функціонує близько 10 тисяч аптек, більше 5 тисяч аптечних пунктів і понад 6 тисяч аптечних кіосків.
Тож день фармацевта в Україні відзначають співробітники 5000 фармацевтичних організацій.
Про Всесвітній День фармацевта
Всесвітній день фармацевта був заснований Радою FIP на Всесвітньому конгресі фармації і фармацевтичної науки (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) в 2009 р в Стамбулі, Туреччина. Вибір припав на 25 вересня через те, що в цей день в 1912 році була заснована FIP.
Міжнародна фармацевтична федерація (International Pharmaceutical Federation - FIP) є глобальною федерацією національних асоціацій фармацевтів і фармацевтичних науковців, а також єдиним офіційним представником - партнером фармацевтичного професійного співтовариства у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). За допомогою 140 організацій - членів FIP представляє інтереси понад 4 млн фармацевтів-практиків і фармацевтичних науковців з усього світу.
Привітання з Днем фармацевта
Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.
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З днем фармацевта ми хочемо привітати Вас,
Медикаменти кожному потрібні зараз!
Кому таблетки, краплі й бинти,
Кому гірчичники, зеленка та джгути ...
Ви допомагаєте здоров'я зберегти,
І кожному готові допомогу запропонувати!
Сьогодні свято ваше і по цьому,
Ми вітаємо Вас - Мир дому вашому!
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Хто розбирається в ліках,
Поглянувши лише тільки на рецепт,
Зрозуміє він відразу ваш діагноз!
Звичайно, це фармацевт!
Ми від душі тобі бажаємо,
Звичайно, тільки лише добра!
Тебе сьогодні ми вітаємо!
Нехай не буде в житті зла.
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Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем фармацевтичного працівника! Ваша наполеглива праця, повсякденне прагнення до всього нового, прогресивного, чуйне ставлення до людей — запорука подальшого зростання здобутків, підвищення авторитету працівників та колективів фармацевтичної галузі.
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Прийміть щирі вітання з Днем Фармацевта! Змішуючи знання і досвід з турботою і співчуттям, фармацевт несе добро у світ, стоячи на сторожі здоров'я і життя людини. Ви не шукаєте визнання, але ми вдячні Вам за щоденну працю і самовідданість у допомозі людям у боротьбі з хворобами!