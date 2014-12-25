Міліція почала розслідувати зіткнення під мерією в Харкові

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник відділу зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова.

За її словами, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб).

Захарова зазначила, що на цей час затриманих немає. Слідство триває.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 грудня, близько 150 осіб пікетували сесію Харківської міськради, вимагаючи допустити їх на засідання. Перед будівлею міськради сталися кілька сутичок між міліціонерами та активістами, що намагалися прорватися на засідання. Після сесії учасники пікету облили зеленкою, закидали яйцями та вкинули в сміттєвий бак депутата міськради, екс-регіонала Володимира Скоробагача.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом недопуску міліцією громадян на засідання сесії міськради. Справа розслідується за ч. 2 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень).