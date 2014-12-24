У Харкові протестувальники "люстрували" екс-регіонала яйцями, зеленкою і сміттєвим баком
13:44, 24 грудня 2014Політика
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Активісти, які пікетували міськраду, дочекалися виходу одного з депутатів і на ньому спробували зігнати своє незадоволення міською владою.
Під гарячу руку потрапив Володимир Скоробагач - регіонал, екс-кандидат в нардепи. Від пікетників він сховався в аптеці, вони кинулися за ним, підігнали сміттєвий бак. Яйцями закидали його охоронця, і не відходячи від аптеки, вимагають з криками, щоб Скоробагач вийшов «Х...ло, виходь!» Також охоронців Кернеса облили зеленкою.
Через деякий час депутата таки вивели з аптеки, попутно обливши зеленкою і кинувши кілька яєць.
Після виходу з аптеки протестувальники кинули екс-регіонала в сміттєвий бак.
Харків. Скоробогача кинули в сміттєвий бак pic.twitter.com/fg3ftpL3ql
- IT Sector Харків (@itsector) December 24, 2014
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