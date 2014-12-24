У Харкові протестувальники "люстрували" екс-регіонала яйцями, зеленкою і сміттєвим баком

#Харків #Харків Як Скоробогача з ганьбою виводили з аптеки. Зеленка і яйця. A video posted by IT Sector Харків (@itsector.kh) on Dec 12, 2014 о 3:32am PST

Під гарячу руку потрапив Володимир Скоробагач - регіонал, екс-кандидат в нардепи. Від пікетників він сховався в аптеці, вони кинулися за ним, підігнали сміттєвий бак. Яйцями закидали його охоронця, і не відходячи від аптеки, вимагають з криками, щоб Скоробагач вийшов «Х...ло, виходь!» Також охоронців Кернеса облили зеленкою.

Через деякий час депутата таки вивели з аптеки, попутно обливши зеленкою і кинувши кілька яєць.

Після виходу з аптеки протестувальники кинули екс-регіонала в сміттєвий бак.