У Харкові протестувальники "люстрували" екс-регіонала яйцями, зеленкою і сміттєвим баком

13:44, 24 грудня 2014
Політика
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Активісти, які пікетували міськраду, дочекалися виходу одного з депутатів і на ньому спробували зігнати своє незадоволення міською владою.

Під гарячу руку потрапив Володимир Скоробагач - регіонал, екс-кандидат в нардепи. Від пікетників він сховався в аптеці, вони кинулися за ним, підігнали сміттєвий бак. Яйцями закидали його охоронця, і не відходячи від аптеки, вимагають з криками, щоб Скоробагач вийшов «Х...ло, виходь!» Також охоронців Кернеса облили зеленкою.

Через деякий час депутата таки вивели з аптеки, попутно обливши зеленкою і кинувши кілька яєць.

Після виходу з аптеки протестувальники кинули екс-регіонала в сміттєвий бак.

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