На одному з напрямків бойовики припинили випускати людей з окупованих районів - прес-центр АТО
14:50, 25 грудня 2014Суспільство
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Бойовики припинили пропускати громадян України до звільнених територій
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"З 11.45 з території, яка підконтрольна незаконним збройним формуванням, на напрямку Октябрь – Павлополь бойовики припинили пропускати громадян України до звільнених територій. Свої дії вони нічим не пояснюють", - повідомили в центрі.
Раніше речник Антитерористичної операції Андрій Лисенко заявив, що бойовики намагаються мобілізувати до своїх лав підлітків 16-18 років.
Post by Прес-центр АТО.
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