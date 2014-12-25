На одному з напрямків бойовики припинили випускати людей з окупованих районів - прес-центр АТО

14:50, 25 грудня 2014
Суспільство
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Бойовики припинили пропускати громадян України до звільнених територій

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"З 11.45 з території, яка підконтрольна незаконним збройним формуванням, на напрямку Октябрь – Павлополь бойовики припинили пропускати громадян України до звільнених територій. Свої дії вони нічим не пояснюють", - повідомили в центрі.

Раніше речник Антитерористичної операції Андрій Лисенко заявив, що бойовики намагаються мобілізувати до своїх лав підлітків 16-18 років.

Post by Прес-центр АТО.

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