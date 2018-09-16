День батька в Україні: історія свята та привітання

В третю неділю вересня відзначають Всенародний День батька в Україні.

День батька — щорічне свято на честь татусів, що відзначається в більшості соціально розвинутих країн. В Україні статусу офіційного це свято не має.

Наразі День Батька відзначається в Україні в третю неділю червня або в третю неділю вересня.

День батька в Україні

День батька в Україні офіційно не визначений, натомість визнаний як Всенародний і відзначається у третю неділю вересня. Цей статус День батька в Україні було визначено представниками чотирьох державних міністерств, громадських і релігійних організацій на Першому Всеукраїнському громадському форумі «Важливість ролі батька в сімї та суспільстві», що пройшов в Києві в 2008 року.

У вересні 2013 року уряд підтримав проект указу президента щодо запровадження в Україні День батька. Відповідно до проекту Указу відзначати свято пропонується кожної третьої неділі вересня. Гуманітарний комітет Адміністрації президента України опрацював даний проект і дав йому позитивну оцінку.

З пропозицією запровадження цього дня в Україні виступили представники МГО «Міжнародний Центр Батьківства», започаткувавши у жовтні 2006 р. Громадську ініціативу «День Батька». В рамках цієї ініціативи було зібрано 10 тис. підписів від громадян під листом до Президента України з пропозицією ввести День Батька на державному рівні. Також 2007 року було проведено у Львові, Кіровограді та Дніпрі регіональні громадські форуми представників державних, громадських і релігійних організацій «Роль чоловіка як батька в сім'ї та суспільстві».

18 вересня 2008 року за підтримки Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту — Перший всеукраїнський громадський форум у Києві в Жовтневому палаці. В форумі взяли участь близько 500 учасників від 57 громадських організацій, 23 представники малого та середнього бізнесу, 18 релігійних організацій та об'єднань, 12 представників ЗМІ. На форумах учасники обговорювали ідеологічну складову наявності такого свята. Було визнано, що для українського суспільства важливо повернутися до моделі доброго батька, що відповідає за збереження життя дитини від її зачаття; у партнерстві з мамою бере активну участь у вихованні; забезпечує сім'ю матеріально, але у такий спосіб, щоби був час на розвиток здорових стосунків в сім'ї; виховує дітей на засадах високої моралі своїм особистим прикладом.

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Ідея введення Дня Батька була широко підтримана громадськістю і висвітлена в ЗМІ. Того ж 2008 року МУСМС у співпраці з громадськістю підготувало проект указу Президента України «Про день батька», що було схвалено Гуманітарним урядовим комітетом при Кабінеті Міністрів України. В грудні 2008 року КМУ, посилаючись на фінансову кризу, відклав ухвалення рішення з ряду указів до покращення економічної ситуації в країні. Серед них був і згаданий указ.

Враховуючи ситуацію, за ініціативою МГО «Міжнародний Центр Батьківства», від імені представників громадських і релігійних організацій учасників Першого всеукраїнського форуму, Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім'ї та відповідального батьківства, 18 вересня 2009 року під час прес-конференції в УНІАН, оголосив третю неділю вересня Всенародним Днем Батька в Україні.

В 2013 році впровадження Дня Батька стає одним із завдань виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 341

На виконання зазначеної програми Мінсоцполітики України було розроблено та погоджено із центральними органами виконавчої влади проект Указу президента України «Про День батька», який запропоновано відзначати щороку у третю неділю вересня. Зазначений проект указу 23 вересня 2013 року було схвалено урядом України та направлено на розгляд Президентові України (лист Кабінету Міністрів від 04.10.2013 № 12561/0/2-13).

Впровадження Дня батька вноситься в проект рішення як рекомендація до президента України від Парламентських слухань «Сімейна політика України — цілі та завдання» від 17 червня 2015 року

У День батька не забудьте привітати тата зі святом.

Привітання з Днем батька

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є – і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

***

Нині з Днем батька рідного тата

Дуже хочеться всім привітати!

Побажання найкращі лунають:

Щастя, сил та наснаги бажають!

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

Дорогі таточки, татусі, батьки! Вітаємо вас! Будьте опорою, порадниками та помічниками. Будьте щасливими і коханими!

***

Татко! Дякую за старання, за докладені зусилля і за завзятість! Завдяки тобі моє життя стало щасливим! Щиро й від душі обіцяю берегти моє щастя! Ти в мене найчуйніший, найдобріший і найславетніший! Обіцяю, що буду цінувати і любити свою половинку, як і тебе! Прийми мою подяку за надану мені допомогу. Сподіваюся, що й надалі у важкі дні ти підтримуваатимеш мене. А я буду дякувати тобі своєю турботою, любов'ю і увагою!

***

Жити в щасті лиш бажаю,

Буде хай здоровим дух.

Пам’ятай, для мене завжди

Ти найкращий в світі друг!

***

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є – і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!