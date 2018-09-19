Затриманий за хабар одеський митник виявився поціновувачем старовини та антикваріату (фото)

У квартирі зловмисника та на горищі поліція виявила близько 1 тис. монет різних номіналів, що датуються ХVII-XX століттями, майже 70 картин, ікони, а також 63 тис. дол. і 50 тис. грн готівкою.

В Одесі у затриманого вчора за хабар співробітника митниці виявлено колекцію старовинних монет, картин та інших цінностей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, йдеться про керівника одного з управлінь Одеської митниці, який спільно з підлеглим головним державним інспектором вимагали та отримали від представника приватного підприємства 3 тис. дол.

«Під час обшуку правоохоронці виявили цінну колекцію картин та монет», - повідомили в прес-службі.

Зокрема, у керівника управління в квартирі та на горищі над нею виявили та вилучили близько 1 тис. монет різних номіналів і металів, що датуються ХVII-XX століттями, майже 70 картин, ікони, а також 63 тис. дол. та 50 тис. грн готівкових коштів.

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Зазначається, що зараз у рамках розслідування за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України перевіряються дані про можливе приховування відомостей про купівлю зазначених цінностей.

За даними управління СБ України в Одеській області, правоохоронці встановили, що посадовець організував схему отримання неправомірної вигоди від підприємців за безперешкодну видачу дозвільних документів для зовнішньоекономічних операцій. Вартість своїх послуг зловмисник оцінював у суму від 2 тис. дол. Оперативники 18 вересня задокументували черговий факт вимагання митником 3 тис. дол. Посадовця було затримано поблизу робочого місця під час одержання всієї суми хабара.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня в Одесі затримано двох митників під час одержання хабара в розмірі 3 тис. дол.

Повідомлялося, що керівник одного з управлінь Одеської митниці спільно з підлеглим головним держінспектором вимагали та отримали від представника приватного підприємства 3 тис. дол. за вирішення питання про відкриття та експлуатацію митного складу тимчасового зберігання площею понад 350 кв. метрів, розташованого в одному з районів Одеської області.