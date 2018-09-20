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У Дніпрі ветеринари рятують підстрелену вівчарку, яка захищала родину від злочинців (відео)

14:05, 20 вересня 2018
Суспільство
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Невідомі зі зброєю серед білого дня вдерлися до приватного будинку і накинулися на жінку з дитиною. Пес відчайдушно захищав родину, поки у нього не вистрелили з рушниці, йдеться у сюжеті ТСН.

Найсерйозніше поранено шию. Металеві кульки вдалося дістати не всі. Однак ветеринари дають позитивний прогноз на одужання пса.

"Думаю, у найближчі дні собака піде на домашнє лікування", - зазначила ветеринар Анна Зозуля.

Як повідомляв УНІАН, у лютому у Дніпрі врятували попрану в машинці кішку.

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Теги: #Дніпро#собака#ветеринари