"Бідолаху не помітили": у Дніпрі врятували попрану в машинці кішку (відео)

14:33, 02 лютого 2018
Суспільство
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Кішку вдалося врятувати / Скріншот

Лікарі надали їй необхідну допомогу, і в той же день тварина вирушила додому, передає "Мост-Днепр".

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"Люди! Власники кішок і маленьких собак! Будьте уважні, коли запускаєте  пральну машину! Цю бідолаху не помітили", - написали представники ветеринарної клініки у Facebook.

Через пару годин на сторінці з'явився новий запис, у якому повідомляється про успішний результат лікування.

"Попрана кішечка вирушає додому. Привели до тями", - повідомили ветеринари.

 

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Теги: #кішка у пральній машинці#кішку попрали