"Бідолаху не помітили": у Дніпрі врятували попрану в машинці кішку (відео)
14:33, 02 лютого 2018Суспільство
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Кішку ветеринари привели до тями, вона вирушила додому.
Кішку вдалося врятувати / Скріншот
В одну з ветеринарних клінік Дніпра доставили кішку, яка випадково опинилася в пральній машинці під час її роботи.
Лікарі надали їй необхідну допомогу, і в той же день тварина вирушила додому, передає "Мост-Днепр".
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"Люди! Власники кішок і маленьких собак! Будьте уважні, коли запускаєте пральну машину! Цю бідолаху не помітили", - написали представники ветеринарної клініки у Facebook.
Через пару годин на сторінці з'явився новий запис, у якому повідомляється про успішний результат лікування.
"Попрана кішечка вирушає додому. Привели до тями", - повідомили ветеринари.
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