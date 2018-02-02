"Бідолаху не помітили": у Дніпрі врятували попрану в машинці кішку (відео)

Кішку ветеринари привели до тями, вона вирушила додому.

В одну з ветеринарних клінік Дніпра доставили кішку, яка випадково опинилася в пральній машинці під час її роботи.

Лікарі надали їй необхідну допомогу, і в той же день тварина вирушила додому, передає "Мост-Днепр".

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"Люди! Власники кішок і маленьких собак! Будьте уважні, коли запускаєте пральну машину! Цю бідолаху не помітили", - написали представники ветеринарної клініки у Facebook.

Через пару годин на сторінці з'явився новий запис, у якому повідомляється про успішний результат лікування.

"Попрана кішечка вирушає додому. Привели до тями", - повідомили ветеринари.