У зоні АТО за добу поранено 3 військових
13:12, 28 грудня 2014Суспільство
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У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу дістали поранення троє українських військовослужбовців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник керівника інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Полевий.
"Всього за минулу добу поранення дістали троє військовослужбовців Збройних сил України", - сказав Полєвой.
Читайте такожСитуація в зоні АТО складна: бойовики зранку обстріляли військових та напали на блокпостЗа його словами, фактів застосування з боку бойовиків важкої зброї не зафіксовано.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики обстріляли позиції українських військових біля аеропорта Донецька та Миколаївки.
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