У зоні АТО за добу поранено 3 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник керівника інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Полевий.

"Всього за минулу добу поранення дістали троє військовослужбовців Збройних сил України", - сказав Полєвой.

Читайте такожСитуація в зоні АТО складна: бойовики зранку обстріляли військових та напали на блокпостЗа його словами, фактів застосування з боку бойовиків важкої зброї не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики обстріляли позиції українських військових біля аеропорта Донецька та Миколаївки.