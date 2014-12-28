Бойовики обстріляли аеропорт Донецька та Миколаївку

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Незаконні збройні формування уже другу ніч поспіль не застосовують зброї», - говориться в повідомленні. Також зазначається, що «починаючи з пів на першу ночі на Донбасі не пролунало жодного пострілу». «До цього часу бандити відкривали поодинокий, провокуючий вогонь по позиціях сил АТО: з вечора терористи 5 разів обстріляли українських військових із стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії», - повідомляє прес-центр.

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Також із стрілецької зброї було обстріляно Станицю Луганську.

Після 18 години було зафіксовано ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотника поблизу населеного пункту Сартана.

«Українські воїни продовжують впевнено стояти на своїх позиціях, забезпечувати безпеку цивільного населення та всебічно сприяти відновленню миру на Донбасі», - підкреслили в прес-центрі.