У центрі Львова відкрилася фотовиставка про події на Майдані

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, виставка триватиме до 11 січня. Як наголошується в повідомленні, фотовиставка є продовженням серії виставок, присвячених людям, які вийшли протестувати проти системи взимку 2013-2014 років.

Перші 3 хвилі виставки експонувалися під час революційних подій на Майдані. Місце проведення - барикади Майдану. Ця виставка є заключною і містить фотографії трагічних подій 18-22 січня 2014 року. У виставці взяло участь понад 40 українських фотографів. Серед фоторобіт - також фотографії львівського фотографа Віктора Гурняка, загиблого в зоні АТО. Львів - перше місто після Києва, де експонується виставка.

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Як зазначають її організатори, в планах показати фотографії і в інших містах України, зокрема Харкові, Одесі. Отримано також запрошення представити виставку в Польщі. Фотографії з виставки можна придбати за 1 тис. грн. Кошти будуть спрямовані на допомогу учасникам АТО і їх сім'ям.

Фотографії надруковані на кошти самих фотографів. Всього їх - 175. Вони займають приблизно 65 м. кв