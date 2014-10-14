Фотографія з Майдану перемогла в конкурсі Czech Press Photo у Празі (фото)

Автор фотографії – молодий чеський фотожурналіст Філіп Сінгер з агенції ЕРА (European Pressphoto Agency) зафіксував мить, коли чоловік із закривавленим обличчям минав стіну з ангелами Михайлівського собору в Києві. Фото датується ніччю на 1 грудня 2013 року, передає радіо "Свобода".

В інтерв’ю чеському інформаційному каналу ČT24 член жюрі конкурсу, американський фотограф і мистецтвознавець Джеймс Хьюгенін зазначив, що жюрі ні миті не вагалось, «протягом п’яти хвили одностайно вибрало найкращу фотографію цьогорічного Czech Press Photo».

За словами Джеймса Хьюгеніна, фото Філіпа Сінгера звернене до важливої сучасної європейської події, особистий біль цього чоловіка на тлі мовчазної величі святих і ангелів – "це сильна метафора, яка хвилює й промовляє до кожного".

Низка фотографій як Філіпа Сінгера, так і фотографії з Майдану зими 2013 року інших авторів також відзначені жюрі конкурсу. В цілому український Майдан – головна тема Czech Press Photo 2014.

Всього в ювілейному, 20-у конкурсі Czech Press Photo взяли участь 267 фотографів, на конкурс було представлено 3360 фотографій.

Головна нагорода конкурсу "Кришталеве око" буде вручена авторові Філіпові Сінгеру 21 листопада у Празі на урочистому відкритті виставки найкращих робіт Czech Press Photo і становить $5500.