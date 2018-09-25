УПЦ МП вимагає, щоб екзархи Вселенського патріархату покинули Україну

Призначення Константинопольським Патріархатом екзархів в Київ було названо "грубим втручанням" у внутрішні справи Української Православної Церкви.

Синод Української православної церкви Московського патріархату на засіданні у вівторок закликав вселенського патріарха Варфоломія припинити втручання в їхні внутрішні справи, а також наполягає на тому, щоб екзархи Константинопольського патріархату в Україні покинули "канонічну територію" УПЦ МП.

Відповідну заяву було оголошено після засідання, яке відбулося 25 вересня в Києво-Печерській Лаврі.

Під час засідання Синоду призначення Константинопольським Патріархатом екзархів в Київ було названо "грубим втручанням" у внутрішні справи Української Православної Церкви і порушенням її канонічної території.

"Відповідно, Синод УПЦ закликав Патріарха Константинопольського Варфоломія припинити втручання у внутрішні справи Української Православної Церкви і не порушувати її канонічної території", - йдеться в повідомленні.

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"Екзархи Константинопольського Патріархату архієпископ Памфилийский Данило і єпископ Едмонтонський Іларіон повинні покинути канонічну територію Української Православної Церкви", - сказано в рішенні.

В УПЦ МП зазначили, що "їхня діяльність антиканонічна і порушує міжконфесійний мир в Україні".

Єпископату УПЦ прийнято призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського Патріархату.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православної церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента, який 22 квітня було прийнято до розгляду синод Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня Порошенко зустрівся з экзархами Вселенського патріархату архієпископом Данилом Памфилийским і єпископом Іларіоном Эдмонтонским, які зазначили, що готові до плідної співпраці, і вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.